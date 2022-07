【KTSF】

聯邦學生貸款計畫暫停還款期,如果不延長,貸款人就要在8月31日開始還款。

暫停償還聯邦學生貸款計畫,旨在減輕在疫情下經濟受損的人的財務壓力,暫停還款期已多次延長。

白宮發言人表示,教育部將繼續評估新型肺炎疫情和經濟對學生貸款借款人的影響。

而學生貸款機構說,教育部告訴他們推遲寄出還款通知。

今個星期政府可能就會決定是否延長暫停還款期。

