美國消費者對於經濟前景持續感到悲觀,消費者信心指數7月份再度下跌,已經連續三個月呈現跌勢。

發布消費者信心指數的The Conference Board,發表最新關於消費者態度、意向以及預期方面的調查,發現7月份的信心指數比起上個月下跌2.5點,來到95.7,是連續第三個月下跌。

與此同時,對於當前商業和勞工情況的評估指數也下跌6點,來到141.3。

The Conference Board發言人解讀數據表示,消費者對於未來6個月的經濟預期相對穩定,但仍保持在建議經濟衰退風險仍持續的一個水平,又補充說,通貨膨脹仍然是衡量的重點。

