【有線新聞】

聯合國人權事務委員會發表專家報告,非常關注港區國安法實施影響人權,促請廢除國安法。

報告指港區國安法頒布兩年以來,以危害國安等理由拘捕超過200人、其中12名未成年,關注國安法和有關煽動法律過度詮釋和任意使用,促請香港當局採取行動廢除國安法,期間避免執法;又關注國安法實施後,大量公民社會團體停運或撤離香港。

這份報告是聯合國人權事務委員會定期審核香港人權狀況的一部分,委員會月初舉行聽證會,香港特區政府有派官員出席,指實施《香港國安法》時港人合法權利和自由得到尊重和保障。

