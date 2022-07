【KTSF】

舊金山(三藩市)警方提醒民眾開門給速遞員時,要小心核實對方身份,在Mission Terrace近日發生有人疑似假扮速遞員,剛巧事主當時不在家。

事主說,當時查看設於門外的閉路電視畫面,發現一名可疑男子於上週四拿起一個送到她門口的包裹,然後該男子隨即按事主門鈴,讀出事主的名,並請事主出來,訛稱包裹需要簽署,隨後事主丈夫叫該男子將包裹放門口就可以。

事主說:「男子就堅持說不行,你要開門,不然你不能得到包裹,他重複了幾次,他之後說我們需要開門簽署才得到包裹,他沉默了之後,將包裹扔在大門就走了。」

而該名男子也曾經打擾過事主的鄰居。

