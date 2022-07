【KTSF 張麗月報導】

位於舊金山(三藩市)總醫院附近的Mission區,星期一凌晨發生槍戰,一列房屋包括學校和汽車都佈滿子彈孔,事件造成兩人受傷,警方正調查槍擊事件,暫時未有人被捕。

星期一半夜發生的槍擊案,位於舊金山Mission區25街夾Utah街,距離舊金山總醫院幾個街口。

警方說,在槍擊事件中,總共開了超過100發子彈,在街上也找到幾十個子彈殻,有部份居民被槍聲驚醒。

防盜錄影片段顯示,有一名男子走在街上,追著一輛車開槍,也有鄰居表示,有子彈射入他的房屋,子彈穿過車庫和他工作的地方,子彈又穿過一個房間,裡面有一名女子正在睡眠,幸好沒有人受傷。

警方又說,有兩個人受傷自行到醫院求診。

這宗槍擊案有超過六座建築物,包括一間學校和汽車等被子彈打中。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。