華裔網的司機遭槍殺 屋崙華埠商會及警方懸紅緝兇（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔網的司機馮幹和本月17號於東灣奧克蘭(屋崙)遭到槍殺,兩個涉案疑犯仍然在逃,屋崙華埠商會敦促警方於兇案現場附近加強警力,亦聯同警方總共發出2萬元懸紅,捉拿兇手。

來自香港的52歲男事主馮幹和,本月17號於奧克蘭俗稱小西貢的家門外,於車上準備工作時遭到槍殺,屋崙華埠商會宣佈向兇手懸紅7,500元,呼籲社區向有關當局提供兇手資料。

這筆錢是來自去年成立、目的為了防止亞裔成為罪案受害者的基金Crimes Against Asians Reward Fund。

屋崙華埠商會主席陳錫彭(Carl Chan)指,希望他們提供的7,500元,加上奧克蘭警方的12,500元,不單止能夠為事主討回公道,亦希望能提高市民對於罪案的關注。

陳錫彭說:「今次這個記者會,不單是為屋崙華埠發聲,而是為整個屋崙市發聲,因為我們需要更多警察、更多資源,才能令到整體的屋崙市更加安全。」

他指於上年,華埠幾乎每天都有兩至三宗罪案發生,但經過加強警民合作,一方面要求警方增派警力,另一方面加上藍天使等的社安隊於街上巡邏,及於商戶安裝更多閉路電視,罪案率下跌了很多,指這個是改善治安的好例子。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong同意陳錫彭的說法。

Armstrong說:「當街上有顯眼的警察在場,他們能夠阻嚇罪犯犯案,而當有人犯案時可以作出拘捕,我們將會在小西貢採用同樣的行動模式。」

該謀殺案發生後,警方已經在案發現場附近加強巡邏,並安排一位越南語的警員,與該區商戶及市民溝通,並正安排增設分站予該警員長駐該區。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

