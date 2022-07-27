男子疑似安裝信用卡略讀器 奧克蘭警方發照追緝

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奧克蘭（屋崙）警方正在追緝一名男子，他涉嫌在該市一間7-11便利店內的信用卡付款裝置安裝略讀器，企圖盜取信用卡號碼和密碼。

事發於7月16日晚上9時過後，地點在Grand大街3500號的7-11便利店，店內的監控攝錄機拍下片段，顯示一名男子疑似在信用卡付款裝置安裝略讀器。

匪徒通常會在提款機或加油站的信用卡付款裝置，藉著安裝略讀器盜取信用卡資料，這類略讀器雖然不易察覺，但如果小心觀察，仍可以發現。

當局稱，今年1月10日和4月21日，於奧克蘭市Hegenberger路303號，也曾發現這類裝置。

警方呼籲民眾在使用信用卡付款裝置時，要留意裝置與底板是否有鬆脫的情況，通常略讀器是置於信用卡裝置的上方，而且安裝不會很整齊。

任何人如曾在7月16日至17日於上述的7-11便利店使用信用卡或提款卡消費，請留意有否任何可疑的交易，如有任何疑問，可致電奧克蘭警方，電話：(510) 238-3728。

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