Oak山火燒毀近1.7萬英畝土地 數千居民須撤離

July 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(KPIX CBS SF Bay Area / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

加州優山美地公園外的一場猛烈山火，已燒毀近1.7萬英畝的土地，並且蔓延得非常快，因此數千名附近的居民必須撤離，山火也影響東北部城市的天氣，酷熱和危險的高溫導致死亡事件。

在火災區內的森林和社區，現在看起來更像戰場。

Marisposa縣居民Wes Detamore說：「大約15到20分鐘前，他們說我們所有人都得走了，大約4點鐘時停電了，火勢越來越快向我們的方向蔓延。」

Oak山火在優山美地國家公園附近肆虐，至今已經在Mariposa縣燒毀了超過1.6萬英畝林地。

Jersey Dale居民Chaela Baker說：「縣警部門幫手轉移我們的馬，還有Mariposa縣的SPCA，疏散較小的動物。」

到目前為止已疏散3千多人。

山火在週末爆發，到星期二消防員已控制了26%的火災區，起火原因正在調查中。

加州森林及防火局隊長Jon Heggie說：「人們沒有很多時間，有些人要赤膊撤離。」

科學家說，氣候危機，在西部引發火災，導致東北地區氣溫飆升。

賓夕法尼亞州和紐約報告與高溫有關的死亡事件，本週末，波士頓達到華氏100度高溫。

賓夕凡尼亞州的民眾，在停電下必須忍受酷熱，在星期六雷暴過後，斷電的的情況更嚴重。

賓州居民Anna Dzikowski說：「我扔掉了整個冰櫃，與冰箱的東西，我的鄰居中有老人，我家現在是84度。」

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