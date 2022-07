Oak山火燒毀近1.7萬英畝土地 數千居民須撤離

【KTSF 張擎鳳報導】

加州優山美地公園外的一場猛烈山火,已燒毀近1.7萬英畝的土地,並且蔓延得非常快,因此數千名附近的居民必須撤離,山火也影響東北部城市的天氣,酷熱和危險的高溫導致死亡事件。

在火災區內的森林和社區,現在看起來更像戰場。

Marisposa縣居民Wes Detamore說:「大約15到20分鐘前,他們說我們所有人都得走了,大約4點鐘時停電了,火勢越來越快向我們的方向蔓延。」

Oak山火在優山美地國家公園附近肆虐,至今已經在Mariposa縣燒毀了超過1.6萬英畝林地。

Jersey Dale居民Chaela Baker說:「縣警部門幫手轉移我們的馬,還有Mariposa縣的SPCA,疏散較小的動物。」

到目前為止已疏散3千多人。

山火在週末爆發,到星期二消防員已控制了26%的火災區,起火原因正在調查中。

加州森林及防火局隊長Jon Heggie說:「人們沒有很多時間,有些人要赤膊撤離。」

科學家說,氣候危機,在西部引發火災,導致東北地區氣溫飆升。

賓夕法尼亞州和紐約報告與高溫有關的死亡事件,本週末,波士頓達到華氏100度高溫。

賓夕凡尼亞州的民眾,在停電下必須忍受酷熱,在星期六雷暴過後,斷電的的情況更嚴重。

賓州居民Anna Dzikowski說:「我扔掉了整個冰櫃,與冰箱的東西,我的鄰居中有老人,我家現在是84度。」

