聯合國報告促廢國安法 港府指法例定義清晰符國際慣例

香港特區政府就聯合國專家報告提到港區國安法、司法獨立及結社自由等,逐點反駁並強烈反對報告的批評,認為是不公平及毫無根據,強調做法已保障人權。

特區政府在回應中提到,委員會誤解本港人權狀況,毫無根據地批評港府,認為委員會無考慮訂立國安法前的社會動亂背景,及國安法的實際操作和成效。

對於報告提到中央對部分國安案件擁有管轄權,港府表示香港直轄於中央人民政府,國家安全是屬於中央事權,國家在「一國兩制」下有權立法。法例清晰列出危害國家安全的四類罪行,定義清晰、符合國際慣例,執法時亦有根據證據及法律,與被捕人士背景無關。

港府指保釋條件嚴格,對防範和制止危害國家安全的行為極為重要,又認為指定法官審理案件不損害司法獨立或公平審訊,行政長官只是從現有法官中指定若干名法官納入名單,不是就某宗具體案件選擇主審法官,委派誰人審理屬司法機構的獨立決定。政府又稱國安法是為了讓港人重新享有反修例期間不能享有的權利和自由。

委員會的專家報告亦指,港府打擊結社自由。港府表示結社自由的權利受《基本法》和《香港人權法案》保護,但並非絕對或不受限制的,其他司法管轄區亦一樣。國安法實施後,職工會的權利完全沒有倒退或受損,反修例至今已登記職工會的數目顯著增加超過六成。

行政會議成員湯家驊認為,國安法案件判例足以證明法例保障人權符合法治,他說:「其實這些國安法案件判例,突顯每一件案件經過非常審慎的審訊,法庭亦提出強而有力、有事實根據的判決。這些判決值得讓外國不同機構,包括人權委員會,解釋予他們聽香港執行條件,完全交由獨立司法體制處理,沒有政治色彩。」

