通貨膨脹民眾前往食物庫大增 食物庫或面臨倒閉（視頻）

在物價持續高漲的情況下,許多民生開銷,例如醫藥費、房租、及伙食費都跟著上漲,全美上百萬民眾開始尋求各地食物庫的援助,如今就連提供民生必需品的食物庫也面臨食物短缺,而有可能倒閉。

隨著物價高漲,Jean Vaccarino與許多消費者因為負擔不起伙食及醫療費,而轉向食物庫尋求援助。

Vaccarino說:「我明年可能就無家可歸了,因為我的租金也翻了三倍。」

她在過去幾年依靠殘障保險過活,但這波通貨膨脹讓她更加吃力。

Vaccarino說:「我買不了衣服,也沒辦法幫孫子女買東西,無法買任何東西,日復一日只能祈求好事發生。」

平均每位民眾一個月的開銷增加500元,其中在伙食費就增加78元,這打擊最大的是,以薪水為生的民眾。

根據一份7月的調查,60%的低收入家庭表示,食品價格的漲幅,帶給他們極大的麻煩。

上百萬人轉向各地的食物庫,有些食物庫表示,他們服務的人口比去年同期增加一半。

亞利桑那州鳳凰城的食物庫前,長長的人龍有如疫情嚴峻時的景象。

在德州San Antonio的人潮中,3分之1的人是第一次光顧食物庫。

San Antonio食物庫代表Eric Cooper說:「當中有在職家庭,但他們還是無法填飽一家人。」

馬里蘭州的Jessica Yingling在一間療養院上班,也撫養她的兒子,她表示,他們非常需要當地的食物庫。

Yingling說:「一切都在變貴,而你的收入卻依舊不變。」

全國的食物銀行也遇到瓶頸,在政府的疫情補助縮編同時,農業部(USDA)及各大超市的捐贈物資也開始減少,民眾的需求量卻不斷上升。

休士頓食物庫代表Brian說:「當他們沒有庫存,就沒辦法供應給我們。」

在俄亥俄州,許多倉庫都空了,業者表示,這是近幾年來最嚴重的食物短缺,食物庫都要實施配給,才有辦法繼續經營。

少數的食物庫可以花錢買食材填補供給量的缺口,但這成本也越來越高。

Feeding America代表Vince Hall說:「美國正從在從一場疫情災難,進入另一場飢餓災難,最慘的下場是食物庫可能在全美最需要這些物資的社區,停止分發食物並關閉。」

但通貨膨脹持續的話,這些社區與家庭只會更需要食物庫的幫助。

Feeding America在全國設立超過200間食物庫,服務超過4600萬人,他們現在請求國會增加緊急糧食補助計劃預算,並透過聯邦農業部捐贈更多物資,他們也透露,許多食物庫已經瀕臨倒閉。

