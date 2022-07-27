通貨膨脹民眾前往食物庫大增 食物庫或面臨倒閉（視頻）

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在物價持續高漲的情況下，許多民生開銷，例如醫藥費、房租、及伙食費都跟著上漲，全美上百萬民眾開始尋求各地食物庫的援助，如今就連提供民生必需品的食物庫也面臨食物短缺，而有可能倒閉。

隨著物價高漲，Jean Vaccarino與許多消費者因為負擔不起伙食及醫療費，而轉向食物庫尋求援助。

Vaccarino說：「我明年可能就無家可歸了，因為我的租金也翻了三倍。」

她在過去幾年依靠殘障保險過活，但這波通貨膨脹讓她更加吃力。

Vaccarino說：「我買不了衣服，也沒辦法幫孫子女買東西，無法買任何東西，日復一日只能祈求好事發生。」

平均每位民眾一個月的開銷增加500元，其中在伙食費就增加78元，這打擊最大的是，以薪水為生的民眾。

根據一份7月的調查，60%的低收入家庭表示，食品價格的漲幅，帶給他們極大的麻煩。

上百萬人轉向各地的食物庫，有些食物庫表示，他們服務的人口比去年同期增加一半。

亞利桑那州鳳凰城的食物庫前，長長的人龍有如疫情嚴峻時的景象。

在德州San Antonio的人潮中，3分之1的人是第一次光顧食物庫。

San Antonio食物庫代表Eric Cooper說：「當中有在職家庭，但他們還是無法填飽一家人。」

馬里蘭州的Jessica Yingling在一間療養院上班，也撫養她的兒子，她表示，他們非常需要當地的食物庫。

Yingling說：「一切都在變貴，而你的收入卻依舊不變。」

全國的食物銀行也遇到瓶頸，在政府的疫情補助縮編同時，農業部（USDA）及各大超市的捐贈物資也開始減少，民眾的需求量卻不斷上升。

休士頓食物庫代表Brian說：「當他們沒有庫存，就沒辦法供應給我們。」

在俄亥俄州，許多倉庫都空了，業者表示，這是近幾年來最嚴重的食物短缺，食物庫都要實施配給，才有辦法繼續經營。

少數的食物庫可以花錢買食材填補供給量的缺口，但這成本也越來越高。

Feeding America代表Vince Hall說：「美國正從在從一場疫情災難，進入另一場飢餓災難，最慘的下場是食物庫可能在全美最需要這些物資的社區，停止分發食物並關閉。」

但通貨膨脹持續的話，這些社區與家庭只會更需要食物庫的幫助。

Feeding America在全國設立超過200間食物庫，服務超過4600萬人，他們現在請求國會增加緊急糧食補助計劃預算，並透過聯邦農業部捐贈更多物資，他們也透露，許多食物庫已經瀕臨倒閉。

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