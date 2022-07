美國開始有兒童感染猴痘 估計是家庭傳播

【KTSF 張擎鳳報導】

美國開始有兒童感染猴痘,聯邦疾控中心(CDC)報告有兩宗病例,自5月至今美國已有數千宗個案。

自5月起在全國已有接近3千宗猴痘病例,但高級衛生官員認為,還有更多感染猴痘病毒的人。

首席防疫專家Anthony Fauci說:「這個問題日益嚴重,世衛已宣布,它是國際關注的突發公衛事件。」

疾控中心表示,大多數病例經由男性之間的性關係感染,中位年齡為36歲,但是現時已經出現兩宗兒童猴痘個案,可能是家庭傳播的結果。

兩名確診的兒童都有症狀,但身體狀況良好,並正在接受治療。

對於兒童是如何感染猴痘正在調查中,猴痘病毒是通過密切的皮膚接觸而傳染。

疾控中心說,皮膚接觸可以包括擁抱、餵食或通過共享物品,比如毛巾、床上用品、水杯和餐具。

Fauci說:「顯然這病毒傳播開去,現在必須要平衡提供疫苗,給已明顯接觸過病毒的人,及那些處於危險中的人。」

目前各州不需要向CDC報告猴痘數據,這意味著病例可能被低估了。

白宮現在正在討論是否宣佈公共衛生緊急事件,以改變這一點。

30萬支猴痘疫苗已運往美國各州和領地,疾控中心估計,超過150萬人有資格接種疫苗。

猴痘疫苗的接種是要相隔四個星期打兩劑。

