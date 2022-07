【KTSF】

聯邦儲備局週三再度出手,宣布調高基準利率0.75厘,以對抗通脹,這次是聯儲局近月第二度大幅度加息。

這次加息,將會令聯邦基準利率由2.25%升至2.5%,為2018年來最高水平,加息後,消費者申請房貸、汽車貸款或商業借貸,將要支付更高的利率。

根據美國公布最新的數據,美國通脹率升至9.1%的水平,為41年來最高。

