影星吳彥祖在聖地牙哥出席Disney plus新劇介紹活動

【KTSF 王松蘭報導】

香港人熟悉的影星吳彥祖，他最新的動向是甚麼？一起聽聽他自己解說。

最近吳彥祖在聖地牙哥出席他有份主演的Disney plus新電視劇介紹活動。

吳彥祖說：「叫American Born Chinese，其實是漫畫書變電視劇，男主角是一個15歲的少年，在一家美國高中就讀，面對許多關於自己身份的問題，我是演一個孫悟空，但不是我們所熟悉的西遊記內的孫悟空，他年紀比較大，他是個爸爸，有個小孩，所以這個故事和我們平時看的西遊記有點不同，Michelle（楊紫瓊）飾演觀音，楊紫瓊我認識很多年，很想和她合作，但一直沒有機會，終於在這個電視劇可以和她一起合作。」

另外，吳彥祖亦提及他對「亞裔仇恨」的關注。

吳彥祖說：「我是在舊金山（三藩市）長大的，兩年前看到這些個案（亞裔仇恨）越來越多，覺得不對勁，舊金山不應該是這樣的地方，所以一定要幫手，想大家知道其實我們是在關心老人家，如果老人家經歷了這些仇恨犯罪，一定要發聲，因為如果你不作聲，政府也不知道怎樣幫我們，所以這點很重要。」

吳彥祖的新電視劇將在Disney plus串流平台上映，但播出日期則尚未公佈。

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