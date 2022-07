影星吳彥祖在聖地牙哥出席Disney plus新劇介紹活動

【KTSF 王松蘭報導】

香港人熟悉的影星吳彥祖,他最新的動向是甚麼?一起聽聽他自己解說。

最近吳彥祖在聖地牙哥出席他有份主演的Disney plus新電視劇介紹活動。

吳彥祖說:「叫American Born Chinese,其實是漫畫書變電視劇,男主角是一個15歲的少年,在一家美國高中就讀,面對許多關於自己身份的問題,我是演一個孫悟空,但不是我們所熟悉的西遊記內的孫悟空,他年紀比較大,他是個爸爸,有個小孩,所以這個故事和我們平時看的西遊記有點不同,Michelle(楊紫瓊)飾演觀音,楊紫瓊我認識很多年,很想和她合作,但一直沒有機會,終於在這個電視劇可以和她一起合作。」

另外,吳彥祖亦提及他對「亞裔仇恨」的關注。

吳彥祖說:「我是在舊金山(三藩市)長大的,兩年前看到這些個案(亞裔仇恨)越來越多,覺得不對勁,舊金山不應該是這樣的地方,所以一定要幫手,想大家知道其實我們是在關心老人家,如果老人家經歷了這些仇恨犯罪,一定要發聲,因為如果你不作聲,政府也不知道怎樣幫我們,所以這點很重要。」

吳彥祖的新電視劇將在Disney plus串流平台上映,但播出日期則尚未公佈。

