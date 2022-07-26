舊金山教委徐安失言風波持續 全國有色人種協進會舊金山分會促辭職（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）教委徐安的失言風波持續，全國有色人種協進會舊金山分會一致投票要求徐安辭職。

根據舊金山紀事報報導，全國有色人種協進會舊金山分會，週日以105票對0票，一致表決要求徐安立即辭職。

該組織指出，徐安的言論，表明她與非洲裔社區之間存在嚴重的隔膜，該組織的聲明說，徐安解釋過自己對非洲裔社區的了解非常有限，同時徐安又指自己是一名科學家，而並非政客。

但該組織認為，徐安的解釋十分空泛和不合邏輯，指她作出虛假陳述，更指她已經失去了非洲裔社區的信任。

該組織指，雖然接受了她的道歉，但表示不足以克服她所造成的傷害。

失言風波源於徐安日前回答一個家長組織的教委參選人問卷，回應校區可以如何改善被邊緣化的學生時，她聲稱非洲裔和棕色人種社區中，學生最大的挑戰之一，就是這些學生缺乏家庭支持。

她又指住房和糧食不利條件下，造成的家庭環境不穩定，非洲裔和棕色人種的父母欠缺鼓勵，導致孩子無法專注或重視學習。

她此番言論引起軒然大波，幾個社區團體、舊金山教師工會、市參事會主席華頌善，以及市參事陳詩敏呼籲徐安下台。

但市長布里德以及一個華裔的家長團體指，徐安已經承認失言並為錯誤道歉。

另一方面，在網上有聲音指出，根據舊金山聯合校區的調查顯示，46.3%的拉美裔學生，以及63.4%的非洲裔學生，在校區存在逃學問題，而徐安指出這一點，只是說出事實，而大多數教委成員都譴責徐安的評論，但就沒有公開呼籲她辭職。

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