舊金山教委徐安失言風波持續 全國有色人種協進會舊金山分會促辭職（視頻）

舊金山(三藩市)教委徐安的失言風波持續,全國有色人種協進會舊金山分會一致投票要求徐安辭職。

根據舊金山紀事報報導,全國有色人種協進會舊金山分會,週日以105票對0票,一致表決要求徐安立即辭職。

該組織指出,徐安的言論,表明她與非洲裔社區之間存在嚴重的隔膜,該組織的聲明說,徐安解釋過自己對非洲裔社區的了解非常有限,同時徐安又指自己是一名科學家,而並非政客。

但該組織認為,徐安的解釋十分空泛和不合邏輯,指她作出虛假陳述,更指她已經失去了非洲裔社區的信任。

該組織指,雖然接受了她的道歉,但表示不足以克服她所造成的傷害。

失言風波源於徐安日前回答一個家長組織的教委參選人問卷,回應校區可以如何改善被邊緣化的學生時,她聲稱非洲裔和棕色人種社區中,學生最大的挑戰之一,就是這些學生缺乏家庭支持。

她又指住房和糧食不利條件下,造成的家庭環境不穩定,非洲裔和棕色人種的父母欠缺鼓勵,導致孩子無法專注或重視學習。

她此番言論引起軒然大波,幾個社區團體、舊金山教師工會、市參事會主席華頌善,以及市參事陳詩敏呼籲徐安下台。

但市長布里德以及一個華裔的家長團體指,徐安已經承認失言並為錯誤道歉。

另一方面,在網上有聲音指出,根據舊金山聯合校區的調查顯示,46.3%的拉美裔學生,以及63.4%的非洲裔學生,在校區存在逃學問題,而徐安指出這一點,只是說出事實,而大多數教委成員都譴責徐安的評論,但就沒有公開呼籲她辭職。

