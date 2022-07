日本晶片製造商將在矽谷興建大型科技園區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

日本晶片製造商瑞薩電子,將在南灣聖荷西興建一個大型科技園區,除了創造兩千個就業機會,也被視為半導體業回歸矽谷的重要象徵。

總部在日本的半導體大廠薩瑞電子,在南灣有大型擴充計畫,該公司在聖荷西的辦公室很快要擴充為大型高科技園區,地點就位於聖荷西Silver Creek Valley Road,佔地16英畝,並創造兩千個就業機會。

薩瑞電子行政副總裁Sailesh Chittipeddi說:「顯然矽谷確實繼續成為人才的主要來源,特別是提到人工智能的話。」

半導體晶片是現代科技產品運作的電子頭腦,例如手機、電腦和電視等,該公司矽谷園區會專注於新興科技,例如無人駕駛汽車。

Chittipeddi說:「靠近我們的顧客比較好,了解市場如何進展,我們以便調整我們的產品。」

科技分析人士稱,矽谷早年便是以生產微處理器而得名,樂見晶片大廠回歸矽谷生產,除了有利就業,重要的是對國家安全也有好處。

科技分析人士Larry Maggid說:「如果這些公司願意聘請矽谷的勞工來幫助設計產品,也許有一天在此建造,我認為那對於本地經濟很棒,而我還要加上,對於國家安全也是好事。」

薩瑞電子近幾年來收購兩家矽谷公司,包括聖荷西的模擬混合信號產品供應商Integrated Device Technology,以及位於Milpitas的晶片商Intersil,2021年又買下英國晶片設計公司Dialog半導體,都是在力圖轉型,擴大產品多元化。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。