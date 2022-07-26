日本晶片製造商將在矽谷興建大型科技園區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

日本晶片製造商瑞薩電子，將在南灣聖荷西興建一個大型科技園區，除了創造兩千個就業機會，也被視為半導體業回歸矽谷的重要象徵。

總部在日本的半導體大廠薩瑞電子，在南灣有大型擴充計畫，該公司在聖荷西的辦公室很快要擴充為大型高科技園區，地點就位於聖荷西Silver Creek Valley Road，佔地16英畝，並創造兩千個就業機會。

薩瑞電子行政副總裁Sailesh Chittipeddi說：「顯然矽谷確實繼續成為人才的主要來源，特別是提到人工智能的話。」

半導體晶片是現代科技產品運作的電子頭腦，例如手機、電腦和電視等，該公司矽谷園區會專注於新興科技，例如無人駕駛汽車。

Chittipeddi說：「靠近我們的顧客比較好，了解市場如何進展，我們以便調整我們的產品。」

科技分析人士稱，矽谷早年便是以生產微處理器而得名，樂見晶片大廠回歸矽谷生產，除了有利就業，重要的是對國家安全也有好處。

科技分析人士Larry Maggid說：「如果這些公司願意聘請矽谷的勞工來幫助設計產品，也許有一天在此建造，我認為那對於本地經濟很棒，而我還要加上，對於國家安全也是好事。」

薩瑞電子近幾年來收購兩家矽谷公司，包括聖荷西的模擬混合信號產品供應商Integrated Device Technology，以及位於Milpitas的晶片商Intersil，2021年又買下英國晶片設計公司Dialog半導體，都是在力圖轉型，擴大產品多元化。

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