Pro Sweep成Santa Clara縣首間公司獲家庭友善工作場所認證（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Santa Clara縣設立全新的家庭友善工作場所認證(Family Friendly Workplace Certification),希望透過免費的缐上課程,幫助有家庭的員工在更多工作場所受到保障與平等對待,本台週一訪問到全縣第一間通過認證的公司。

Pro Sweep社區參與總監Shelby Saso Zamudio說:「我們深信我們的員工不只是員工,而是我們的家人,所以想該怎麽幫助他們?我們希望他們也認同公司為他們的第二個家庭,這個計劃的一部份是歡迎他們的小孩到公司,或甚至在家長回來辦公前,尤其是媽媽與剛出生的小孩,花足夠的時間,爸爸也是,花足夠的時間陪伴小孩,再回來工作。」

Pro Sweep是一家商業清潔公司,在矽谷服務包括Apple、eBay、Netflix等1500家公司。

創立於1982,Pro Sweep也是傳承第三代的家族企業,許多資深員工也在進入這家公司後成家,除了享有彈性的育兒假,開始工作後,公司内也有設立哺乳室,提供給職場媽媽們使用。

Pro Sweep表示,縣府的家庭友善工作場所認證,所包含的課程及資訊,幫助了他們設立這些應有的福利。

Zamudio說:「我們完成了缐上課程,它提供的資訊告訴我們,怎麽讓公司對家庭更加友善,在我們的高階主管完成課程後,我們把申請書遞給縣政府後,獲得認證,這個課程,也啓發我們公司這一部份的理念,所以我們再增加了育兒假,並讓家長把小孩帶到公司哺乳。」

Zamudio本身也是兩個小孩的母親,她認為,公司提供給家長的福利與保障讓她輕鬆許多。

Zamudio說:「身為兩個小孩的媽媽了,能在家裏辦公很棒,我也可以像今天一樣,把小孩一起帶來上班,確定有人照顧他們,並完成自己的工作項目,或在開會時有需要,也會帶上他們。」

她說公司提供的彈性,可以讓家長與小孩有更緊密的互動。

Zamudio說:「公司希望可以彈性一點,不管是畢業典禮、壘球冠軍賽等,我們希望與員工配合,好讓他們陪伴孩子經歷這些重要的時刻。」

