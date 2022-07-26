Pro Sweep成Santa Clara縣首間公司獲家庭友善工作場所認證（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Santa Clara縣設立全新的家庭友善工作場所認證（Family Friendly Workplace Certification），希望透過免費的缐上課程，幫助有家庭的員工在更多工作場所受到保障與平等對待，本台週一訪問到全縣第一間通過認證的公司。

Pro Sweep社區參與總監Shelby Saso Zamudio說：「我們深信我們的員工不只是員工，而是我們的家人，所以想該怎麽幫助他們？我們希望他們也認同公司為他們的第二個家庭，這個計劃的一部份是歡迎他們的小孩到公司，或甚至在家長回來辦公前，尤其是媽媽與剛出生的小孩，花足夠的時間，爸爸也是，花足夠的時間陪伴小孩，再回來工作。」

Pro Sweep是一家商業清潔公司，在矽谷服務包括Apple、eBay、Netflix等1500家公司。

創立於1982，Pro Sweep也是傳承第三代的家族企業，許多資深員工也在進入這家公司後成家，除了享有彈性的育兒假，開始工作後，公司内也有設立哺乳室，提供給職場媽媽們使用。

Pro Sweep表示，縣府的家庭友善工作場所認證，所包含的課程及資訊，幫助了他們設立這些應有的福利。

Zamudio說：「我們完成了缐上課程，它提供的資訊告訴我們，怎麽讓公司對家庭更加友善，在我們的高階主管完成課程後，我們把申請書遞給縣政府後，獲得認證，這個課程，也啓發我們公司這一部份的理念，所以我們再增加了育兒假，並讓家長把小孩帶到公司哺乳。」

Zamudio本身也是兩個小孩的母親，她認為，公司提供給家長的福利與保障讓她輕鬆許多。

Zamudio說：「身為兩個小孩的媽媽了，能在家裏辦公很棒，我也可以像今天一樣，把小孩一起帶來上班，確定有人照顧他們，並完成自己的工作項目，或在開會時有需要，也會帶上他們。」

她說公司提供的彈性，可以讓家長與小孩有更緊密的互動。

Zamudio說：「公司希望可以彈性一點，不管是畢業典禮、壘球冠軍賽等，我們希望與員工配合，好讓他們陪伴孩子經歷這些重要的時刻。」

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