【KTSF】

一個聯邦大陪審團裁定,前奧克蘭警察局長Anne Kirkpatrick被錯誤解僱,奧克蘭市議會週二表決是否同意向她支付150萬和解金,當中包括她所失去的薪水和訴訟費用,奧克蘭市否認有做錯。

Kirkpatrick聲稱,她被解僱是遭到報復,因為她指控一些奧克蘭警察委員濫用職權。

這位前警察局長聲稱,她揭露了委員們為了個人利益,向警察部門提出的非法要求,一名委員公開對一名非洲裔公設辯護人發表貶損言論,以及委員會對警察工作人員的不當指揮。

她還指責委員們在聽證會上公開斥責和霸凌警察,Kirkpatrick在2020年被解僱。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。