【KTSF 朱慧琪報導】

加州今年以來最大型的山火Oak Fire持續在Mariposa縣和優山美地附近蔓延,火勢目前只有10%受控,火場面積已超過一萬六千英畝,而山火產生的大量濃煙,將飄到灣區令天氣灰濛濛、造成空氣污染,當局預計煙霧影響灣區的空氣質素會直到週三。

Oak Fire山火燃燒第四天,是本年度最大的山火,當局派出超過3千名人員撲救,但是由於地勢嚴峻及酷熱天氣情況下,影響了撲救進度,導致火勢目前只有10%受控,加州州長紐森於日前更宣布當地進入緊急狀態。

而灣區空氣質素管理局表示,根據風向,山火產生的煙霧將飄到灣區,但預計它會保持在高空,只有海拔高的地方可能會聞到煙味,預計煙霧會影響灣區的空氣直到週三。

專家則建議附近民眾可以購買空氣清新機或N95口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。