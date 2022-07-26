猴痘在美國迅速傳播 加州估計超過430宗

【KTSF 朱慧琪報導】

猴痘迅速傳播，美國有近2,900宗確診，加州估計超過430宗，舊金山（三藩市）的確診宗數更加是全加州最多。

目前，聯邦疾控中心（CDC）通報，全國有2,891宗猴痘確診，包括兩宗兒童確診，看來是經由家人感染。

說：「猴痘患者能傳染他人，經皮膚與皮膚的接觸、直接或長期接觸，我們不驚訝於有其他人也被傳染。」

公共衛生當局目前只是能夠優先提供第一劑疫苗給高風險人士，包括舊金山在內的地方公共衛生部門說，必須推遲第二劑疫苗，直到供應增加。

CDC擔心，他們似乎低估了實際確診數字，因為CDC只有當中一半通報病例的詳細數據，原因是各個州份不需要與CDC互相分享猴痘數據，而且CDC亦無權要求各州這樣做，但是各州現在正在審查數據共享的協議，一些州已經簽署了該協議，衛生官員表示，缺乏數據，令追蹤猴痘爆發的途徑變得更加困難。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。