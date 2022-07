猴痘在美國迅速傳播 加州估計超過430宗

【KTSF 朱慧琪報導】

猴痘迅速傳播,美國有近2,900宗確診,加州估計超過430宗,舊金山(三藩市)的確診宗數更加是全加州最多。

目前,聯邦疾控中心(CDC)通報,全國有2,891宗猴痘確診,包括兩宗兒童確診,看來是經由家人感染。

說:「猴痘患者能傳染他人,經皮膚與皮膚的接觸、直接或長期接觸,我們不驚訝於有其他人也被傳染。」

公共衛生當局目前只是能夠優先提供第一劑疫苗給高風險人士,包括舊金山在內的地方公共衛生部門說,必須推遲第二劑疫苗,直到供應增加。

CDC擔心,他們似乎低估了實際確診數字,因為CDC只有當中一半通報病例的詳細數據,原因是各個州份不需要與CDC互相分享猴痘數據,而且CDC亦無權要求各州這樣做,但是各州現在正在審查數據共享的協議,一些州已經簽署了該協議,衛生官員表示,缺乏數據,令追蹤猴痘爆發的途徑變得更加困難。

