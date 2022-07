Mark Zuckerberg以3100萬元賣掉舊金山豪宅（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

科技界億萬富翁Mark Zuckerberg以3100萬元的價格,賣掉他在舊金山(三藩市)的豪宅,據報樓價淨賺兩倍多。

根據地產網站The Real Deal報導,這座房屋10年前以大約1000萬元的價格成交,現時以當年買入價的三倍賣出,這宗交易成為舊金山在今年的最大住宅交易,擊敗上星期以2900萬元總價出售。

曾經屬於已故國務卿舒爾茨的兩間頂層公寓,該住宅位於Dolores Heights附近,有四間睡房和四間浴室,面積超過7,300平方英尺,房屋近年做過一次翻修,當時的建築噪音引起了鄰居的投訴。

另一方面,在2016年,又因停車位問題被鄰居投訴,據報導,除了灣區的豪宅外,Zuckerberg還在太浩湖擁有價值5900萬元的豪宅,以及夏威夷Kauai島,一塊大約1,400英畝的土地。

