Mark Zuckerberg以3100萬元賣掉舊金山豪宅（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

科技界億萬富翁Mark Zuckerberg以3100萬元的價格，賣掉他在舊金山（三藩市）的豪宅，據報樓價淨賺兩倍多。

根據地產網站The Real Deal報導，這座房屋10年前以大約1000萬元的價格成交，現時以當年買入價的三倍賣出，這宗交易成為舊金山在今年的最大住宅交易，擊敗上星期以2900萬元總價出售。

曾經屬於已故國務卿舒爾茨的兩間頂層公寓，該住宅位於Dolores Heights附近，有四間睡房和四間浴室，面積超過7,300平方英尺，房屋近年做過一次翻修，當時的建築噪音引起了鄰居的投訴。

另一方面，在2016年，又因停車位問題被鄰居投訴，據報導，除了灣區的豪宅外，Zuckerberg還在太浩湖擁有價值5900萬元的豪宅，以及夏威夷Kauai島，一塊大約1,400英畝的土地。

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