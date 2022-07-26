美國週一上千航班取消 漢莎航空將有罷工行動

July 26, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 古琳嘉報導】

最近準備搭機出行的民眾，要特別注意班機狀態，週一全美就有上千個航班被取消，另外，打算到歐洲的遊客也要留意，本週三德國漢莎航空將會有罷工行動。

受到美國東部海岸惡劣天氣影響，週一有大批航班受到干擾，根據航班追蹤網站FlightAware通報，週一下午為止，就有超過一千個航班被取消，還有超過4500個航班延誤。

該網站的數據顯示，紐約都會區的LaGuardia機場和Newwark機場，以及華盛頓特區的雷根國際機場，航班被打亂的情況最嚴重。

另外，德州達拉斯的Love Field機場，則是因為有一起槍擊事件，造成飛機停飛，而有航班受影響而取消。

至於歐洲方面，漢莎航空週一在官網宣布，本週三將會有罷工行動，德國屆時會有嚴重的班機延誤或取消。

這次罷工由德國的Verdi工會要求漢莎航空的地勤人員展開一整天全國性警告罷工，會從本週三當地時間清晨3時45分，一直持續到隔天星期四的清晨6點。

Verdi工會向資方要求對地勤人員加薪9.5%，每月至少加薪350歐元，持續12個月的時間。

工會發布罷工消息的聲明又說，機場的工作情況惡化，由於大量員工短缺，導致的工作量過大，加上高通脹和三年的薪資凍漲，已經讓許多地勤勞工壓力大增，急需更多的薪酬及救助。

工會並請求乘客諒解，也提早公布罷工決定，好讓乘客提前作準備。

漢莎航空方面則提供乘客自動及免費的重新訂位，但也坦承在出行高峰期間，需要更長時間來為乘客重新安排機票。

勞資雙方下一輪談判訂於8月3號及4號舉行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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