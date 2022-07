調查發現民主共和兩黨沒主動爭取亞裔選票（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一項調查發現,亞裔選民最關注的選舉議題是健保、經濟、犯罪、教育、槍管和環境,但是超過一半的受訪者透露,在過去一年,兩個主要政黨未有聯繫他們,以爭取他們的選票。

由美籍亞太裔投票組織APIAVote帶領,幾個亞裔組織做的民意調查,在今年4月到6月進行,訪問了1,610名登記亞裔選民,目的在於了解2022年中期選舉前,亞裔選民關注的議題。

美籍亞太裔投票組織行政主任Christine Chen說:「我們聯絡到的選民說,我們是最先和他們接觸的機構,沒有競選團隊或政黨聯絡他們,這意味著競選團隊完全忽略這群有興趣投票,但沒有取得所需資訊的選民。」

這項調查發現,有超過三分之二的亞裔受訪者計劃在中期選舉投票,但是52%的受訪者表示,過去一年民主黨人沒有聯絡他們,以爭取他們的選票,有60%的受訪者表示,共和黨人沒聯絡上他們。

此外,有一半的的登記選民表示,他們傾向郵遞投票,而比較不會到投票站投票。

而有比較多的亞裔受訪者表示,在參、眾兩院的選舉中,會傾向投票給民主黨人,在不同的亞裔社區當中,以印度裔選民給予民主黨人的支持度最高,接下來是日本裔、韓裔,再來才是華裔和菲律賓裔,而越南裔給予共和黨人的支持高於給民主黨人。

亞裔受訪者當中,44%的將自己列為民主黨人,19%為共和黨人,29%為無黨派。

而受訪選民在中期選舉中,最關注的選舉議題分別是健保88%,接下來是就業與經濟、犯罪、教育、槍管和環境,投票權和種族歧視問題,也被視為重要的議題。

在健保、槍管、環境、投票權和種族歧視問題方面,較多的受訪者認為,民主黨人在這些方面做得比共和黨人好,而經濟、犯罪、外交方面則各佔一半。

特別在槍管議題方面,多達77%的受訪者認為,美國應該有更加嚴厲的槍管法例,而有59%認為無證移民應該有成為合法公民的途徑。

對總統拜登的支持度方面,56%受訪者對拜登有好的印象,前總統特朗普持好的印象的只有29%。

取得新聞的媒體中,多達65%的受訪者表示是從電視新聞,報章是36%,Facebook 32%。

至於仇視罪行方面,有高達73%擔心會經歷這類事件,而在非常擔心仇恨事件的人當中,支持民主黨的比支持共和黨的高出兩倍。

