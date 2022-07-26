調查發現民主共和兩黨沒主動爭取亞裔選票（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一項調查發現，亞裔選民最關注的選舉議題是健保、經濟、犯罪、教育、槍管和環境，但是超過一半的受訪者透露，在過去一年，兩個主要政黨未有聯繫他們，以爭取他們的選票。

由美籍亞太裔投票組織APIAVote帶領，幾個亞裔組織做的民意調查，在今年4月到6月進行，訪問了1,610名登記亞裔選民，目的在於了解2022年中期選舉前，亞裔選民關注的議題。

美籍亞太裔投票組織行政主任Christine Chen說：「我們聯絡到的選民說，我們是最先和他們接觸的機構，沒有競選團隊或政黨聯絡他們，這意味著競選團隊完全忽略這群有興趣投票，但沒有取得所需資訊的選民。」

這項調查發現，有超過三分之二的亞裔受訪者計劃在中期選舉投票，但是52%的受訪者表示，過去一年民主黨人沒有聯絡他們，以爭取他們的選票，有60%的受訪者表示，共和黨人沒聯絡上他們。

此外，有一半的的登記選民表示，他們傾向郵遞投票，而比較不會到投票站投票。

而有比較多的亞裔受訪者表示，在參、眾兩院的選舉中，會傾向投票給民主黨人，在不同的亞裔社區當中，以印度裔選民給予民主黨人的支持度最高，接下來是日本裔、韓裔，再來才是華裔和菲律賓裔，而越南裔給予共和黨人的支持高於給民主黨人。

亞裔受訪者當中，44%的將自己列為民主黨人，19%為共和黨人，29%為無黨派。

而受訪選民在中期選舉中，最關注的選舉議題分別是健保88%，接下來是就業與經濟、犯罪、教育、槍管和環境，投票權和種族歧視問題，也被視為重要的議題。

在健保、槍管、環境、投票權和種族歧視問題方面，較多的受訪者認為，民主黨人在這些方面做得比共和黨人好，而經濟、犯罪、外交方面則各佔一半。

特別在槍管議題方面，多達77%的受訪者認為，美國應該有更加嚴厲的槍管法例，而有59%認為無證移民應該有成為合法公民的途徑。

對總統拜登的支持度方面，56%受訪者對拜登有好的印象，前總統特朗普持好的印象的只有29%。

取得新聞的媒體中，多達65%的受訪者表示是從電視新聞，報章是36%，Facebook 32%。

至於仇視罪行方面，有高達73%擔心會經歷這類事件，而在非常擔心仇恨事件的人當中，支持民主黨的比支持共和黨的高出兩倍。

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