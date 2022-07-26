谷歌已撥出1.28億發展可負擔房屋項目（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

谷歌三年前宣布，將投資十億在灣區可負擔房屋的項目上，目前已經撥出了1.28億。

谷歌表示，截至目前，已經撥款給18個組織，用在23個灣區的住屋發展項目上，這些款額是以借貸形式分發，用在興建大約3,200個住屋單位。

谷歌所承諾的10億，計劃建總共兩萬個新住屋單位，其中也包括捐出在聖荷西的一塊地，來建Downtown West的項目，和Mountain View的兩個項目，分別是North Bayshore和Middlefield Park。

谷歌方面表示，過去三年的撥款投資在灣區各個角落，新的可負擔發展項目主要的貸款，是用在這些項目的籌劃階段。

除了這些貸款以外，谷歌也在2019年承諾捐出5千萬給地方的非牟利機構，在應對無家可歸問題上，當中的一千萬將在未來三年無條件派錢給無家可歸人士，當中也將研究在解決無家可歸問題上需要多少資金。

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