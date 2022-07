谷歌已撥出1.28億發展可負擔房屋項目（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

谷歌三年前宣布,將投資十億在灣區可負擔房屋的項目上,目前已經撥出了1.28億。

谷歌表示,截至目前,已經撥款給18個組織,用在23個灣區的住屋發展項目上,這些款額是以借貸形式分發,用在興建大約3,200個住屋單位。

谷歌所承諾的10億,計劃建總共兩萬個新住屋單位,其中也包括捐出在聖荷西的一塊地,來建Downtown West的項目,和Mountain View的兩個項目,分別是North Bayshore和Middlefield Park。

谷歌方面表示,過去三年的撥款投資在灣區各個角落,新的可負擔發展項目主要的貸款,是用在這些項目的籌劃階段。

除了這些貸款以外,谷歌也在2019年承諾捐出5千萬給地方的非牟利機構,在應對無家可歸問題上,當中的一千萬將在未來三年無條件派錢給無家可歸人士,當中也將研究在解決無家可歸問題上需要多少資金。

