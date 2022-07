奧克蘭有醫院發現不少家長使用冒牌兒童汽車座椅

【KTSF 傅景竑報導】

美國一家醫院發現,不少家長使用了冒牌兒童汽車安全座椅,警告父母不要為了省錢而危及孩子的安全。

在車裡,兒童安全座椅是保護嬰兒安全的最佳方式,但是有些父母可能不知道,自己正在使用冒牌的安全座椅。

奧蘭多醫療中心預防受傷協調員Courtney Gleaton說:「這些冒牌的兒童安全座椅,並沒有為兒童提供應有的保護。」

奧蘭多醫療中心說,自1月以來,他們已經識別出27個冒牌安全座椅和11個外國製造的安全座椅。

醫療中心職員在父母離開醫院之前,幫新生兒繫好安全帶時發現這個問題。

Gleaton說:「冒牌的兒童安全座椅,在任何地方都不受監管,在某地製造,沒有經過撞擊測試,而外國製造的安全座椅,可能在歐洲進行了撞擊測試,但這些標準不符合美國標準。」

為確保座椅安全,父母應該檢查安全帶和固定座椅,院方說,冒牌安全座椅可能沒有下面的接口或胸夾。

家長也應注意說明書和證明書,美國所有符合聯邦標準的兒童汽車座椅,都包含使用說明書和註冊卡。

家長要閱讀標籤,符合聯邦規定的座椅,有一個警告標籤,,表明有符合聯邦車輛安全標準。

Gleaton說:「如果座椅沒有英語和西班牙語標籤,如果標籤是另一種語言,顯示它可能是冒牌座椅。」

院方說,這些冒牌座椅中,有許多是在網上透過第三方供應商購買。

家長如果看到有兒童汽車座椅的售價很便宜,它很可能就是冒牌貨。

