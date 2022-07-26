奧克蘭有醫院發現不少家長使用冒牌兒童汽車座椅

【KTSF 傅景竑報導】

美國一家醫院發現，不少家長使用了冒牌兒童汽車安全座椅，警告父母不要為了省錢而危及孩子的安全。

在車裡，兒童安全座椅是保護嬰兒安全的最佳方式，但是有些父母可能不知道，自己正在使用冒牌的安全座椅。

奧蘭多醫療中心預防受傷協調員Courtney Gleaton說：「這些冒牌的兒童安全座椅，並沒有為兒童提供應有的保護。」

奧蘭多醫療中心說，自1月以來，他們已經識別出27個冒牌安全座椅和11個外國製造的安全座椅。

醫療中心職員在父母離開醫院之前，幫新生兒繫好安全帶時發現這個問題。

Gleaton說：「冒牌的兒童安全座椅，在任何地方都不受監管，在某地製造，沒有經過撞擊測試，而外國製造的安全座椅，可能在歐洲進行了撞擊測試，但這些標準不符合美國標準。」

為確保座椅安全，父母應該檢查安全帶和固定座椅，院方說，冒牌安全座椅可能沒有下面的接口或胸夾。

家長也應注意說明書和證明書，美國所有符合聯邦標準的兒童汽車座椅，都包含使用說明書和註冊卡。

家長要閱讀標籤，符合聯邦規定的座椅，有一個警告標籤，，表明有符合聯邦車輛安全標準。

Gleaton說：「如果座椅沒有英語和西班牙語標籤，如果標籤是另一種語言，顯示它可能是冒牌座椅。」

院方說，這些冒牌座椅中，有許多是在網上透過第三方供應商購買。

家長如果看到有兒童汽車座椅的售價很便宜，它很可能就是冒牌貨。

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