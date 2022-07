【KTSF】

在德州達拉斯Love Field機場,一名女子在機場內向天開了多槍,警察向這名女子開槍打傷了她,將她拘捕後送去醫院治療。

警方表示,在週一早上11點左右,一名37歲女子抵達達拉斯Love Field機場,然後走入厠所,換了一件連帽衣服走出來,跟著拔出手槍,似乎向天開槍。

一名在場警員向她身體下半部份開槍,事件中沒有人受傷,但槍擊案導致機場內的人逃跑,一度造成混亂,為安全起見,機場一度要暫停運作。

這名女子證實是Portia Odufuwa,Love Field機場主要服務西南航空的班機。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。