【KTSF】

加州州長紐森提名舊金山(三藩市)行政官朱嘉文擔任加州大學(UC)校董。

加大校董會負責制定有關加州大學所有重要決定,包括加學費以及收生政策,加大校董會去年決定廢除錄取新生時採用SAT及ACT成績。

州長紐森提名朱嘉文,以及另外三名專業人士成為加大校董,提名需要得到州參議會通過。

加大校董會有26名校董,其中18人由州長提名,任期是12年,沒有薪酬。

44歲的朱嘉文目前是舊金山行政官,2013年到2021年擔任市估值官,2007年到2013年是舊金山市參事,代表日落區。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。