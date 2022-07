屋崙亞洲文化中心舉行頒獎活動表揚非洲裔英雄（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

屋崙亞洲文化中心週一舉行向華埠非洲裔成員的頒獎活動。

週一下午4點舉行的頒獎活動,名為「唐人街的黑人英雄」,主辦單位People Matter是一個來自芝加哥的社區組織,其使命是提升、挖掘一些最不為人知的英雄。

Willie Davis在奧克蘭市的林肯廣場公園工作近20年,他獲得社區團體提名,並獲選為全國六個美國唐人街非洲裔英雄之一。

屋崙華埠商會主席陳錫澎說:「林肯中心是一個活動中心,給老人家、年青人和學生一般都會使用,Willie最重點是什麼呢?當年有好多亞裔和非裔分歧當中有好多問題發生,Willie幫我們將族裔矛盾性減低。」

Willie被認為,為來自全市跨種族的兒童、青少年、家庭和老年人創造了一個社區為中心的避風港。

Willie表示,獎勵推動他令他更努力做更多的事情。

