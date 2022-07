【KTSF】

總統拜登的醫生表示,拜登的新型肺炎症狀幾乎完全消失,他週一接受抗病毒口服藥Paxlovid的最後一日療程。

醫生表示,拜登仍有少許鼻塞,和聲音略微沙啞,比他週末時的情況明顯改善。

拜登於上週四確診,他感染了目前最廣泛傳播的BA.5新型肺炎變種病毒。

白宮表示,拜登會繼續在白宮隔離,直至檢測呈陰性。

他在推特上發布了一張他在白宮陽台上工作的照片,並表示今早他講了幾通電話。

