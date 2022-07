威善高稱會繼續推動設立安全毒品注射所（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

代表舊金山(三藩市)的加州參議員威善高(Scott Wiener)週五會見中文媒體時指出,持續關注關於猴痘疫情方面的問題,也會繼續推動設立安全毒品注射所。

威善高指出,猴痘疫情的爆發,顯示聯邦政府在這方面的失敗,知道疫情出現,而沒有訂購並儲存足夠的猴痘疫苗。

威善高說:「在紐約市以外,舊金山有全國最嚴重的疫情,在加州有最多病例,並幾乎佔灣區病例的全部,我們必須盡快控制疫情,否則猴痘會更加快的傳播,雖然目前主要影響同性戀及雙性戀男性,但是這不會持久,會開始影響到其他的社區。」

威善高表示,目前每天都在和舊金山公共衛生局,還有州和聯邦政府的衛生機構商談,擴充病毒檢測與治療,還有取得更多的疫苗,他已經向州長致函,要求更多州府撥款,來幫助地方政府在測試、教育和接種疫苗方面的工作。

在市民精神健康方面,威善高表示,加州目前面對精神健康專員,例如輔導員和心理醫生不足的問題,正在和相關政府機構商討,如何提供更高的獎勵吸引人才。

至於舊金山目前要爭取設立毒品安全注射所的計劃,遭到一些社區人士的反對,威善高表示,目前有許多人在街上公開使用毒品,和爆發用毒過量的死亡案件,都不能接受,毒品安全注射中心並不會鼓勵人們嗜毒。

威善高說:「人們並不會因為這些場所而開始嗜毒,他們已經在嗜毒,給社區的關鍵問題是,我們是否要人們繼續在人行道上,在孩子面前注射毒品,還是把這些活動搬到戶內,公眾看不到的地方,我相信後者是比較好的方法,置於售賣毒品的問題,我們必須要賣毒的人負責,這並不是在幫助他們,最重要的是我們不要在嗜毒的人死亡。」

