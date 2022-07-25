威善高稱會繼續推動設立安全毒品注射所（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

代表舊金山（三藩市）的加州參議員威善高（Scott Wiener）週五會見中文媒體時指出，持續關注關於猴痘疫情方面的問題，也會繼續推動設立安全毒品注射所。

威善高指出，猴痘疫情的爆發，顯示聯邦政府在這方面的失敗，知道疫情出現，而沒有訂購並儲存足夠的猴痘疫苗。

威善高說：「在紐約市以外，舊金山有全國最嚴重的疫情，在加州有最多病例，並幾乎佔灣區病例的全部，我們必須盡快控制疫情，否則猴痘會更加快的傳播，雖然目前主要影響同性戀及雙性戀男性，但是這不會持久，會開始影響到其他的社區。」

威善高表示，目前每天都在和舊金山公共衛生局，還有州和聯邦政府的衛生機構商談，擴充病毒檢測與治療，還有取得更多的疫苗，他已經向州長致函，要求更多州府撥款，來幫助地方政府在測試、教育和接種疫苗方面的工作。

在市民精神健康方面，威善高表示，加州目前面對精神健康專員，例如輔導員和心理醫生不足的問題，正在和相關政府機構商討，如何提供更高的獎勵吸引人才。

至於舊金山目前要爭取設立毒品安全注射所的計劃，遭到一些社區人士的反對，威善高表示，目前有許多人在街上公開使用毒品，和爆發用毒過量的死亡案件，都不能接受，毒品安全注射中心並不會鼓勵人們嗜毒。

威善高說：「人們並不會因為這些場所而開始嗜毒，他們已經在嗜毒，給社區的關鍵問題是，我們是否要人們繼續在人行道上，在孩子面前注射毒品，還是把這些活動搬到戶內，公眾看不到的地方，我相信後者是比較好的方法，置於售賣毒品的問題，我們必須要賣毒的人負責，這並不是在幫助他們，最重要的是我們不要在嗜毒的人死亡。」

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