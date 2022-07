【有線新聞】

世衛將猴痘列為國際關注的突發公共衛生事件,警告猴痘以新傳播方式快速蔓延,在歐洲感染風險尤其高,將推動國際合作調配資源應對。

原本主要在非洲傳播的猴痘今年已蔓延至全球超過75個國家,錄得逾1萬6千宗病例、5人死亡,世衛緊急委員會周四開會,其中6名專家建議將這種可引致出疹、發燒的傳染病疫情列為全球衛生緊急事件,另外9名專家不贊成,會上未能達成一致共識,最終由世衛總幹事譚德塞一錘定音。

他說:「我們正面對迅速蔓延全球的爆發,透過新方式傳染,我們對其認識仍匱乏,已觸及《國際衛生條例》的相關規定,因此種種,我決定把全球的猴痘爆發列為國際關注的突發公共衛生事件。」今次是首次有世衛總幹事沒取得專家一致建議便決定宣布「國際關注的突發公共衛生事件」。

譚德塞承認專家組意見分歧、決定不易,但指國際衛生監察組織是遏止病症傳播的重要工具,有必要加強應對。

世衛將分類升級的措施將要求國際合作應對猴痘疫情,並推動調配資金發展疫苗和藥物。

世衛評估,全球的猴痘風險級別屬中等,但歐洲則面臨高風險。統計顯示非洲以外的病例98%是有過男性性行為的男士。譚德塞指個案目前集中於性行為傳播,尤其是有多名性伴侶的人,認為可針對特定群組防疫,但同時警告污名化和歧視可與病毒一樣危險。

而在已錄得2800多宗病例的美國,周五首次錄得幼童感染個案,世衛正調查猴痘的其他傳播途徑,防範病毒傳染予高風險群組。

