【KTSF 馮政浩報導】

手機通訊商T-Mobile和聯邦政府達成協議,同意支付3億5千萬元,和解2021年的數據盜竊的集體訴訟。

聯邦證券交易委員會文件顯示,手機通訊商T-Mobile 同意,支付3億5000萬元,作為理賠金額以及法律和行政費用。

T-Mobile也會用1億5000萬元去改善保安科技,協議條款也包括列出T-MOBILE並無承認對事件的責任。

T-Mobile承認在去年曾經遭到電腦黑客入侵,而超過5000萬名過去、現在以及潛在顧客的數據在網上被人出售,估計遭到披露資料的顧客有7600萬名,預計和解協議會在今年12月得到法庭最後批准。

