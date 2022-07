新任舊金山地檢官一口氣開除15名職員

【KTSF 萬若全報導】

新官上任三把火,新任舊金山地檢官Brook Jenkins,日前一口氣開除了15名職員,包括檢察官,一名被解僱的律師擔憂,這麼大規模的改變對地檢官辦公室的影響。

Ryan Khojasteh上星期進地檢官辦公室,想不到居然是他的最後一天。

Ryan說:「就好像她在念稿,當場把我開除,然後交給人事部

Ryan和其他14名被Jenkins開除的,都是前任地檢官博徹斯聘請的。

說:「太震驚了,還在想到底發生甚麼事

Ryan說,他最大的擔憂就是這麼大規模的換血對地檢官辦公室的影響。

說:「我只是在想那些,我尊重我相處得很好的同事,我知道他們工作很辛苦,而且工作量超大

他曾經擔心新地檢官可能會在刑事上採取強硬措施,可能會危及他的工作,Ryan的工作是致力於少年感化院改革。

Ryan說:「特別是它將如何影響舊金山的少年司法系統,我們希望進入系統的孩子,做好準備,不再犯罪,要過得好

Ryan還沒有機會回辦公司拿回私人用品。

Ryan說:「我只是個普通律師,我在法庭處理案子,我沒有管理權力,沒有政策權力,只是遵從命令,批准做該做的

Jenkins週四公布了新的人事名單,包括三位資深檢察官加入她的團隊。

一般來說,新官上任將辦公室大換血並不是罕見的事,不過Jenkins一口氣開除了15名工作夥伴,難免為人詬病。

值得一提的是,Jenkins最初也是博徹斯聘請而加入舊金山地檢處,最後成了罷免自己老闆的主要人物。

