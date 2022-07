舊金山日本埠福岡風味臨時商店開幕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德到訪日本埠,為一間臨時商店開幕剪彩,市民可以在週末到日本埠體驗福岡風味。

Japantenna是一個於上年年初,在日本埠創建的非營利項目,這個店面展示,日本47個都道府縣的文化、美食和旅遊景點。

在去年年底,就有店舖介紹鹿兒島,並介紹了當地特產,而今次的主題是福岡。

Japantenna的臨時商店週五在日本埠正式開業,市民可以於今日至7月31日之間的週五、六和日的11點至6點,到日本埠的Kinokuniya大樓二樓體驗福岡。

該項目得到了日本埠工作組、日本總領事館、日本地方政府、商人協會,以及許多志願者等的贊助和支持。

舊金山市長布里德週五到訪日本埠,參觀這間臨時商店,並為商店開幕剪彩,記者見到在店內有介紹福岡的著名拉麵,亦看到好多的日本傳統工藝品。

布里德說:「這真是榮譽,因為非洲裔社區和日本社區,擁有如此豐富又與別不同的歷史,我相信美國,我們有一起戰鬥,而走到一起,我們互相支持和提升彼此。」

布里德又提到自己童年很多時候都來到日本埠逛街,她又指現在是疫情後的經濟復甦階段,市民開始回來購物、吃飯和享受。

布里德說:「這個臨時商店,將那些只在日本製造和銷售的產品直接帶到舊金山,這是非凡的。」

Japantenna這項目有兩個主要目標,首要目標是通過介紹日本各縣的特色來吸引遊客到訪舊金山日本埠,而第二個目標是提高市民對日本各縣的認識和了解,從而促進旅遊、貿易。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。