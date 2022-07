舊金山華埠舉行第二屆平園夏日嘉年華

【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠週六舉行第二屆平園夏日嘉年華,以突出多元化的房屋發展,並推動亞裔和非裔之間的種族融和,舊金山市長布里德、新任地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)等官員都有出席。

Carolyn Pollard是平園的居民,她住了在華埠13年,她說有些人仍然很驚訝,為甚麼她作為非裔會住在華埠,雖然這座可負擔房屋的大部分居民是華裔,但也有許多非裔家庭住,她是今年負責籌劃這個活動的其中一位義工。

她認為將大家聚在一起,尤其是老年人,可以互相照顧。

管理平園的華協中心行政主任楊仲賢說,團結是一項持續的工作,需要每個人不斷努力,讓不同背景的人團結起來,而今年加強跨文化、跨族裔的活動,可以見到嘻哈文化和中國民族舞同台演出。

市長布里德說,要團結起來,譴責仇恨,並要為小商業提供資源,以確保它們可以蓬勃發展。

而新上任的地檢官謝安宜則承諾,她的團隊會做更多工作,讓大家感到安全。

