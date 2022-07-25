舊金山華埠舉行第二屆平園夏日嘉年華

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舊金山（三藩市）華埠週六舉行第二屆平園夏日嘉年華，以突出多元化的房屋發展，並推動亞裔和非裔之間的種族融和，舊金山市長布里德、新任地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）等官員都有出席。

Carolyn Pollard是平園的居民，她住了在華埠13年，她說有些人仍然很驚訝，為甚麼她作為非裔會住在華埠，雖然這座可負擔房屋的大部分居民是華裔，但也有許多非裔家庭住，她是今年負責籌劃這個活動的其中一位義工。

她認為將大家聚在一起，尤其是老年人，可以互相照顧。

管理平園的華協中心行政主任楊仲賢說，團結是一項持續的工作，需要每個人不斷努力，讓不同背景的人團結起來，而今年加強跨文化、跨族裔的活動，可以見到嘻哈文化和中國民族舞同台演出。

市長布里德說，要團結起來，譴責仇恨，並要為小商業提供資源，以確保它們可以蓬勃發展。

而新上任的地檢官謝安宜則承諾，她的團隊會做更多工作，讓大家感到安全。

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