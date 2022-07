舊金山華埠花園角獲州府資助推重建和改善計劃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州眾議會預算委員會主席丁右立以及一群社區領袖,宣布撥款資助給華埠花園角廣場重建和改善計劃。

丁右立以及一眾社區領袖週五上午宣布,華埠花園角重建及改善計劃,將獲得400萬元的國家資金。

丁右立說:「特別是我知道很多老人家會談論這個,這處被認為是長者的客廳,因為很多人住在散房,顯然只有一個房間,而沒有客廳可聚集,這處是他們聊天的地方,是他們玩玩紙牌的地方,是他們閒逛的地方,此所以要修復它

華埠的花園角自1830年代以來,一直是華埠的象徵性地標,該項目當中包括1.5英畝的公園,並將連接花園角廣場與希爾頓酒店的人行天橋拆除,以及對電梯進行現代化改造,同時增設健身器材和遊樂設施,建造一個兩層康樂中心。

花園角廣場的重新設計經費,已被列入舊金山通過的A提案,即2020年選民通過的健康、安全和復甦經濟計劃提案。

安老自助處行政總裁鍾月娟指,花園角是華埠最重要的地標,長者、兒童、家庭以及社區聚會都在這裡,花園角這麼多年來,有過許多會議、集會、慶祝活動,亦曾經當過COVID檢測/疫苗接種站、食品分發和許多其他活動的地點,鍾月娟指,已經等待這次重大整容已經10多年了。

鍾月娟說:「十分感謝丁右立議員為我們爭取到400萬,讓我們花園角有一個更新機會,因為公園已經很舊,雖然仍然用作做好多多元化服務,但都不太足夠社區用途。」

花園角重建及改善工程,預計明年年底開始動工。

