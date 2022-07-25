舊金山華埠花園角獲州府資助推重建和改善計劃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州眾議會預算委員會主席丁右立以及一群社區領袖，宣布撥款資助給華埠花園角廣場重建和改善計劃。

丁右立以及一眾社區領袖週五上午宣布，華埠花園角重建及改善計劃，將獲得400萬元的國家資金。

丁右立說：「特別是我知道很多老人家會談論這個，這處被認為是長者的客廳，因為很多人住在散房，顯然只有一個房間，而沒有客廳可聚集，這處是他們聊天的地方，是他們玩玩紙牌的地方，是他們閒逛的地方，此所以要修復它

華埠的花園角自1830年代以來，一直是華埠的象徵性地標，該項目當中包括1.5英畝的公園，並將連接花園角廣場與希爾頓酒店的人行天橋拆除，以及對電梯進行現代化改造，同時增設健身器材和遊樂設施，建造一個兩層康樂中心。

花園角廣場的重新設計經費，已被列入舊金山通過的A提案，即2020年選民通過的健康、安全和復甦經濟計劃提案。

安老自助處行政總裁鍾月娟指，花園角是華埠最重要的地標，長者、兒童、家庭以及社區聚會都在這裡，花園角這麼多年來，有過許多會議、集會、慶祝活動，亦曾經當過COVID檢測/疫苗接種站、食品分發和許多其他活動的地點，鍾月娟指，已經等待這次重大整容已經10多年了。

鍾月娟說：「十分感謝丁右立議員為我們爭取到400萬，讓我們花園角有一個更新機會，因為公園已經很舊，雖然仍然用作做好多多元化服務，但都不太足夠社區用途。」

花園角重建及改善工程，預計明年年底開始動工。

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