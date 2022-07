【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方正在調查週六發生的兩宗致命槍擊事件。

第一宗的事件發生在中午12點之後,在C街的9700號街區,警察接報要求調查一名沒有反應的男人,到達的警員發現一名成年男性身上有明顯槍傷,並宣布男受害人死亡,死者的身份有待確認。

而第二宗的兇殺案發生在晚上7點之後,在第82大道的900號街區,警員發現一名成年男性坐在車內,並有明顯槍傷,並宣布男受害人死亡。

死者的身份有待確認,初步調查指受害人在駕駛車輛時被槍殺,其後撞車。

奧克蘭警方表示,這兩宗案件仍然調查中,同時亦是奧克蘭今年為止的第65和66宗兇殺案。

如有任何相關消息,請致電(510) 238-3821。

