奧克蘭雪糕店被賊人開車撞進店內 店主損失慘重

July 25, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

東灣奧克蘭（屋崙）一間雪糕店日前被賊人開車撞進店內，偷走了店內只有500元的自動提款機，但是事件令事主損失超過10萬元。

案發在18號週一凌晨2時左右，閉路電視畫面拍到一輛汽車撞進了一間雪糕店，兩個賊人將店內的自動提款機偷走。

雪糕店老闆Braedon Galloway表示，自動提款機內只有大約500元，但是賊人對他的店造成超過10萬元的損失。

老闆Galloway說，在這裡經營大約12年，在最初首10年內，有被賊人爆竊過一次，但在單單在過去的兩年內，已經被打劫了3次。

老闆Galloway說案發至今，奧克蘭警方只是當日出現寫了一份報告，然後沒有收到警方的消息，現時這間店仍然關閉，並且可能會關閉一段時間，因為他們正在研究如何重開。

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