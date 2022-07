奧克蘭雪糕店被賊人開車撞進店內 店主損失慘重

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一間雪糕店日前被賊人開車撞進店內,偷走了店內只有500元的自動提款機,但是事件令事主損失超過10萬元。

案發在18號週一凌晨2時左右,閉路電視畫面拍到一輛汽車撞進了一間雪糕店,兩個賊人將店內的自動提款機偷走。

雪糕店老闆Braedon Galloway表示,自動提款機內只有大約500元,但是賊人對他的店造成超過10萬元的損失。

老闆Galloway說,在這裡經營大約12年,在最初首10年內,有被賊人爆竊過一次,但在單單在過去的兩年內,已經被打劫了3次。

老闆Galloway說案發至今,奧克蘭警方只是當日出現寫了一份報告,然後沒有收到警方的消息,現時這間店仍然關閉,並且可能會關閉一段時間,因為他們正在研究如何重開。

