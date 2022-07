【KTSF】

北灣Marin縣週日早上發生槍擊案,造成一死兩傷,警方一度呼籲民眾避免前往案發的Cole Drive路段附近。

週日早上10點40分左右,警方在推特上發文表示,警方及消防員正在槍擊案發現場Cole Drive路段附近,呼籲民眾避免前往該區,現場有超過一名受害人。

之後警方證實有三名受害人,其中一人傷重死亡。

警方表示,案件仍在調查中,暫時不便公布更多細節。

