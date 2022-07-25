天氣過熱 數千隻小雞寶寶死在邁阿密機場（視頻）

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佛羅里達州發生因為天氣炎熱導致的一起動物悲劇，有數千隻小雞寶寶19日被發現死在邁阿密機場，初步調查情況出爐，不過責任尚未釐清，提醒您部分畫面可能令人感到不安。

這些裝在紙箱內的小雞寶寶，原本是從飛機被卸貨之後，放在了機場的柏油路上，不過在高達華氏99度高溫持續照射數個小時之後，竟有數千隻小雞喪生。

經過調查後發現，這些小雞原本是要空運到一個位於巴哈馬的養雞場，載運這些小雞的達美航空飛機，在本周二下午1點多抵達邁阿密MIA機場，負責處理行李的Eulen America人員，將這些裝著活生生小雞的箱子從飛機貨運倉卸下，並裝上金屬貨架的車上。

原本這些箱子應該要由Alliance Ground International的人員將其存放過夜，等待另一家貨運公司Wincorp來取貨，然後運送到巴哈馬，不過這些小雞卻被放置在柏油路，沒有被妥善存放，等到有關人員發現後，已經有數千隻小雞死亡。

根據養雞場業主告訴CNN記者，原本應該有5,200隻小雞送達，最終卻只有1,300隻小雞倖存，又說從業以來未曾碰過這種事，而過程中涉及的航空及地勤公司都表示，仍在調查到底哪一個環節出錯。

至於當地執法當局尚未回應案件是否涉及刑事調查。

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