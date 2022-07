天氣過熱 數千隻小雞寶寶死在邁阿密機場（視頻）

【KTSF】

佛羅里達州發生因為天氣炎熱導致的一起動物悲劇,有數千隻小雞寶寶19日被發現死在邁阿密機場,初步調查情況出爐,不過責任尚未釐清,提醒您部分畫面可能令人感到不安。

這些裝在紙箱內的小雞寶寶,原本是從飛機被卸貨之後,放在了機場的柏油路上,不過在高達華氏99度高溫持續照射數個小時之後,竟有數千隻小雞喪生。

經過調查後發現,這些小雞原本是要空運到一個位於巴哈馬的養雞場,載運這些小雞的達美航空飛機,在本周二下午1點多抵達邁阿密MIA機場,負責處理行李的Eulen America人員,將這些裝著活生生小雞的箱子從飛機貨運倉卸下,並裝上金屬貨架的車上。

原本這些箱子應該要由Alliance Ground International的人員將其存放過夜,等待另一家貨運公司Wincorp來取貨,然後運送到巴哈馬,不過這些小雞卻被放置在柏油路,沒有被妥善存放,等到有關人員發現後,已經有數千隻小雞死亡。

根據養雞場業主告訴CNN記者,原本應該有5,200隻小雞送達,最終卻只有1,300隻小雞倖存,又說從業以來未曾碰過這種事,而過程中涉及的航空及地勤公司都表示,仍在調查到底哪一個環節出錯。

至於當地執法當局尚未回應案件是否涉及刑事調查。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。