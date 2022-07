民調顯示79%美國人認為經濟狀況不佳（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

通貨膨脹上升,但勞工市場依然強勁,一項民意調查顯示,79%的美國人認為美國經濟狀況不佳,是甚麼原因民眾對經濟前景沒信心呢?

Dykstra夫妻撐過了新冠疫情,整個家庭更加鞏固,有了新的家庭成員,三年前買了第一棟房子,男主人Nate新工作不但薪水倍增,而且可以永久在家工作,一切似乎看起來都很美好,其實不然。

妻子Treya Dykstra-Swords說:「疫情期間我們停止了旅行,我們開始對房子進行更多投資,並嘗試建立資產。」

Dykstra所住的密西根城市Lansing,是通用汽車的組裝廠所在地,才宣布將在這裡投資26億美元,建造電動汽車的新電池廠。

本地公司也在擴張,專注於食品安全的Neogen宣布斥資7000萬美元進行擴張,為這裡帶來更多高收入工作。

Lansing市長Andy Schor說:「我們看到對住房的需求,在我們市中心你絕對無法想像,我們在那裡蓋了200個單位,在那裡又蓋了150個單位,在住宅單位下也開了新的雜貨店。」

建商Shawn Elliott正在幫忙開設一間純素餐館,疫情期間他的公司只剩三人,現在有九人還不夠,至少還要再多請兩人。

在Lansing舊城開店的Rhea Van Atta也在請人。

Van Atta說:「對於現在發生的事,雖然充滿信心與熱情,但還是緊張,(你緊張甚麼?)我對可能發生的事情感到緊張,比如我為假期購買了所有東西,結果出現了嚴重的經濟衰退,沒有人願意購買它們。」

密西根州大經濟學家Scott Imberman說,這說明了現在的經濟很奇怪。

Imberman說:「我不確定我們是否真的經歷過這樣的事情,即便通脹環境非常強勁,但勞動力市場非常強勁。」

許多家庭就像Dykstra擔心的或許不光只是經濟,還有國家的走向。

Nate Dykstra說:「現在一切似乎都很具爭議,我不知道,我只是害怕最終會發生內戰,因為雙方在政治上都對這個國家感到憤怒。」

