民調顯示79%美國人認為經濟狀況不佳（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

通貨膨脹上升，但勞工市場依然強勁，一項民意調查顯示，79%的美國人認為美國經濟狀況不佳，是甚麼原因民眾對經濟前景沒信心呢？

Dykstra夫妻撐過了新冠疫情，整個家庭更加鞏固，有了新的家庭成員，三年前買了第一棟房子，男主人Nate新工作不但薪水倍增，而且可以永久在家工作，一切似乎看起來都很美好，其實不然。

妻子Treya Dykstra-Swords說：「疫情期間我們停止了旅行，我們開始對房子進行更多投資，並嘗試建立資產。」

Dykstra所住的密西根城市Lansing，是通用汽車的組裝廠所在地，才宣布將在這裡投資26億美元，建造電動汽車的新電池廠。

本地公司也在擴張，專注於食品安全的Neogen宣布斥資7000萬美元進行擴張，為這裡帶來更多高收入工作。

Lansing市長Andy Schor說：「我們看到對住房的需求，在我們市中心你絕對無法想像，我們在那裡蓋了200個單位，在那裡又蓋了150個單位，在住宅單位下也開了新的雜貨店。」

建商Shawn Elliott正在幫忙開設一間純素餐館，疫情期間他的公司只剩三人，現在有九人還不夠，至少還要再多請兩人。

在Lansing舊城開店的Rhea Van Atta也在請人。

Van Atta說：「對於現在發生的事，雖然充滿信心與熱情，但還是緊張，（你緊張甚麼？）我對可能發生的事情感到緊張，比如我為假期購買了所有東西，結果出現了嚴重的經濟衰退，沒有人願意購買它們。」

密西根州大經濟學家Scott Imberman說，這說明了現在的經濟很奇怪。

Imberman說：「我不確定我們是否真的經歷過這樣的事情，即便通脹環境非常強勁，但勞動力市場非常強勁。」

許多家庭就像Dykstra擔心的或許不光只是經濟，還有國家的走向。

Nate Dykstra說：「現在一切似乎都很具爭議，我不知道，我只是害怕最終會發生內戰，因為雙方在政治上都對這個國家感到憤怒。」

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