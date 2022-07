據報北京私下警告美國 倘佩洛西訪台或有軍事回應

【有線新聞】

《金融時報》報道,北京就美國眾議院議長佩洛西可能訪問台灣,私下再警告華府可能會有軍事回應;白宮未有回應。

《金融時報》最先報道佩洛西下月會率團訪台,如果成事會是25年來訪台最高級別美國政要。最新報道引述美方6名消息人士,指北京除了公開反對佩洛西訪台外,私下再次警告華府,而且今次比北京過去就美國對台行動或政策發出的警告嚴厲得多,言辭甚至更進一步暗示可能會觸發軍事回應。

《金融時報》報道認為,解放軍可能阻止佩洛西專機在台灣降落,例如派戰機攔截。美國有線新聞網絡日前引述華府官員指,憂慮北京可能在台灣劃設禁飛區。

消息亦指白宮正評估北京是提出切實威脅還是施壓,迫使佩洛西放棄訪台。報道提及,國家安全顧問沙利文等官員反對佩洛西訪台,憂慮加劇台海緊張局勢。國家安全委員會已提供背景和地緣政治等相關資訊,讓佩洛西自行決定。

佩洛西未有證實相關行程。美國總統拜登日前表示,軍方不認為佩洛西訪台是好主意。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。