Oak山火優山美地附近爆發 數千居民撤離

【KTSF】

加州今年以來最大的山火Oak Fire,持續在中谷地區Mariposa縣、優山美地國家公園附近蔓延,大火進入第三天,火勢仍然未有受控,火場面積已超過一萬四千英畝,數千居民被迫撤離,當地已宣布進入緊急狀態。

加州州長紐森週六針對在優山美地國家公園外燃燒的Oak山火,宣布當地進入緊急狀態,這宗山火火勢猛烈,延燒速度驚人,截至週日稍早,火場面積已超過一萬四千英畝,火勢完全沒有受控。

超過兩千多戶民宅及商家電源被切斷,約6千人在緊急撤離令的範圍之內。

當局已投入超過4千名消防人員,還有直昇機及其他設備救火。

大火已摧毀至少十棟建築,還有數千棟建築受到威脅。

有民眾在飛機上拍下大火產生的濃煙,當地可聞到看到充滿危險污染物質的煙塵。

灣區空氣質素管理局正密切關注山火煙塵對灣區的影響,當局預測山火,煙塵週一將會飄到灣區,大家可能會看到天空灰濛濛,在海拔高的地方可能會聞到煙味。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。