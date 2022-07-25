Oak山火優山美地附近爆發 數千居民撤離

July 25, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Yosemite Fire and Aviation)

【KTSF】

加州今年以來最大的山火Oak Fire，持續在中谷地區Mariposa縣、優山美地國家公園附近蔓延，大火進入第三天，火勢仍然未有受控，火場面積已超過一萬四千英畝，數千居民被迫撤離，當地已宣布進入緊急狀態。

加州州長紐森週六針對在優山美地國家公園外燃燒的Oak山火，宣布當地進入緊急狀態，這宗山火火勢猛烈，延燒速度驚人，截至週日稍早，火場面積已超過一萬四千英畝，火勢完全沒有受控。

超過兩千多戶民宅及商家電源被切斷，約6千人在緊急撤離令的範圍之內。

當局已投入超過4千名消防人員，還有直昇機及其他設備救火。

大火已摧毀至少十棟建築，還有數千棟建築受到威脅。

有民眾在飛機上拍下大火產生的濃煙，當地可聞到看到充滿危險污染物質的煙塵。

灣區空氣質素管理局正密切關注山火煙塵對灣區的影響，當局預測山火，煙塵週一將會飄到灣區，大家可能會看到天空灰濛濛，在海拔高的地方可能會聞到煙味。

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