加州政府將會設立嬰兒公債,為那些因新型肺炎失去家長的兒童提供信託基金,為他們的將來做準備。

州府會撥出一億元,幫助在疫情中失去其中一名家長的兒童,以及在寄養家庭的兒童。

州府會為每名兒童存錢進有利息的戶口,不少父母會購買政府債券為子女儲蓄,而州政府這次是直接資助低收入家庭兒童。

州議員仍未決定每名兒童將會獲得多少錢,但初步建議,每名幼童會有4000元,年紀較大的兒童會有8000元,預計這筆撥款足以資助一萬六千名合資格兒童,當他們成年後,就可以使用這一筆錢。

