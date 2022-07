【有線新聞】

美國白宮醫生估計,總統拜登是感染BA.5 Omicron變種病毒。

拜登在周四確診後,白宮醫生指他已完成兩日的新型肺炎口服藥療程,症狀持續好轉,仍有喉嚨痛、流鼻水、少許咳嗽和身體痠痛,體溫、呼吸、血氧等均正常。

醫生又指美國目前近八成的新型肺炎病例均是,傳染力較高的BA.5 Omicron變種,相信拜登也是感染這款變種病毒。

