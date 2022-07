【KTSF】

自從聯邦政府設立的988全國預防自殺電話熱線投入服務以來,第一個星期就收到超過96萬個求助電話和短訊。

全國預防自殺電話熱線號碼本來是1-800-273-TALK,但上星期六開始簡化成為988,因為這樣比較容易記。

與988投入服務之前一星期比較,求助的人數增加了約四成半,較去年同期增加了六成六。

非牟利組織「VIbrant Emotional Health」,為聯邦衛生及福利部屬下的濫用藥物和心理健康服務管理局運營預防自殺電話熱線,任何人如果遇到自殺的危機,或得知所認識的人有自殺念頭,都可以致電988求助。

