大家每天花多少時間開車上班和下班呢?大家又知不知道加州最塞車的縣在哪裡呢?

新聞網站Stacker分析人口普查數據,按照居民通勤時間多少,為加州所有的縣排名,結果發現,全加州最塞車的縣是東灣Contra Costa縣,居民平均通勤時間是38.7分鐘,Alameda縣排第二,居民平均通勤時間是34.3分鐘,舊金山(三藩市)是全州第7最塞車的縣,Solano以及Marin縣分別排第8和第10,都屬於最塞車的縣,居民每天平均通勤時間超過30分鐘。

數據是2019年的情形,現在大家返回工作崗位,通勤時間也逐漸回復疫情前的水平。

