全美多州出現極端酷熱天氣 最高超過華氏110度

【KTSF 張擎鳳報導】

全國多個州分出現極端酷熱天氣,部分地區最高氣溫超過華氏110度,熱浪和令人窒息的潮濕天氣,預計將會在全國許多地區,特別是西南和中部地區,持續到本月底。

由上星期日到星期三,全國不少地區氣溫打破同日紀錄,這些地區分別位於德州、猶他州、奧克拉荷馬州、蒙大拿州、新墨西哥州、科羅拉多州以及懷俄明州,其中德州的Abilene,最高氣溫錄得華氏110度。

國家氣像局警告,全國大約八成半人口會經歷到超過90度的炎熱天氣,預測酷熱天氣會持續至下星期。

對很多人來說,留在室內不是一個選擇。

在陽光普照的阿利桑那州,Maricopa縣官員說,自3月以來,至少有29人因酷熱天氣引發的問題而死亡,德州Dallas市錄得今年首例與熱浪有關的死亡事件。

慈善機構團隊努力幫助城市中的無家可歸者。

DFW Metro Relief:執行董事Charlie Leavitt說:「我們有幾個無家可歸者,被安排在酒店裡,他們都認為自己心臟病發作,但他們其實是脫水

政府已開設援助機構,並設立避暑中心.

阿利桑那州居民Deloris Martinez說:「我不能在炎熱的天氣里呆太久,因為我會感到噁心,我們來到避暑中心這裡,感覺真的很好

東岸費城酷熱天氣緊急衛生狀態,將延長至星期日。

華盛頓特區,高溫緊急狀態將持續到星期一早上。

在南部和中西部,田地因炎熱和乾旱天氣而乾涸,沒有足夠的食物餵牛,因此德州的一些牧場主必須提前出售牛隻。

牧場經理Bryan Luensmann說:「我們將處於生命黃金時期的年輕奶牛,變成漢堡肉,我們別無選擇而出售牠們,因為我們不想虐待動物,令牠們飢餓

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。