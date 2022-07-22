熱浪席捲美國多地 影響八成半人口

July 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

熱浪正在席捲美國多個地區，預計氣溫將達到華氏90度或更高，影響八成半的人口，而南部和中西部旱災也正在向整個東北部蔓延。

超過1億美國人現在處於高溫警報之下，從西部的部份地區到新英格蘭，由於氣候變化，專家說的，令人窒息的天氣狀況將變得更加普遍。

Tulsa地區應急管理機構主任Joseph Kralicek說：「我們想讓人們知道的大事之一是，高溫是美國每年與天氣有關的第一大死因。」

費城週四宣布進入酷熱天氣緊急衛生緊急狀態，有特別團隊走訪家庭，以確保各人平安。

在德州，過去44天中，奧斯汀地區有38天達到至少100度的高溫。

奧斯汀市長Steve Adler說：「德州夏天會很熱，但這個狀況乃前所未見。」

預計整個週末紐約市、費城和波士頓的氣溫將會超過90度，甚至更高，首都華盛頓現也處於高溫緊急情況。

與此同時，西部出現旱災，而南部和中西部的乾旱狀況也在惡化。

阿肯色州的旱災地區範圍，從不到1%，上升到超過4分之1。

密蘇里州的嚴重乾旱地區範圍，就從2%上升到超過3分之1，並出現旱災突然殺到的「快閃」乾旱現象。

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