熱浪席捲美國多地 影響八成半人口

【KTSF 張擎鳳報導】

熱浪正在席捲美國多個地區,預計氣溫將達到華氏90度或更高,影響八成半的人口,而南部和中西部旱災也正在向整個東北部蔓延。

超過1億美國人現在處於高溫警報之下,從西部的部份地區到新英格蘭,由於氣候變化,專家說的,令人窒息的天氣狀況將變得更加普遍。

Tulsa地區應急管理機構主任Joseph Kralicek說:「我們想讓人們知道的大事之一是,高溫是美國每年與天氣有關的第一大死因。」

費城週四宣布進入酷熱天氣緊急衛生緊急狀態,有特別團隊走訪家庭,以確保各人平安。

在德州,過去44天中,奧斯汀地區有38天達到至少100度的高溫。

奧斯汀市長Steve Adler說:「德州夏天會很熱,但這個狀況乃前所未見。」

預計整個週末紐約市、費城和波士頓的氣溫將會超過90度,甚至更高,首都華盛頓現也處於高溫緊急情況。

與此同時,西部出現旱災,而南部和中西部的乾旱狀況也在惡化。

阿肯色州的旱災地區範圍,從不到1%,上升到超過4分之1。

密蘇里州的嚴重乾旱地區範圍,就從2%上升到超過3分之1,並出現旱災突然殺到的「快閃」乾旱現象。

