【KTSF】

紐約州的衛生官員週四表示,美國在近十年來出現第一宗小兒麻痹案例。

紐約州官方沒有沒有提供這位Rockland縣患者的資料,包括患者現在的健康狀況,或他是否有接種過小兒麻痹疫苗,但據瞭解,患者可能是由另一位接種過國外的活體病毒疫苗傳染而確診,這款疫苗並沒有在美國提供。

脊髓灰質炎,又稱小兒麻痹,曾經是讓國内家長最擔心的疾病,但在1955年疫苗開始普及化後,患者人數就大大降低。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。