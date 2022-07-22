特朗普前顧問Steve Bannon被控藐視國會罪成

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一個聯邦陪審團裁定，前總統特朗普的顧問Steve Bannon藐視國會，罪名成立，他將於10月21日判刑。

這個聯邦陪審團經過接近兩天聆訊，檢視證據和聽取證人作證之後，週五一致裁定，Bannon拒絕現身出席國會眾議院特別委員會，調查1月6日國會大樓衝擊事件作證，是妨礙國會調查，觸犯國會藐視罪，他將於10月21日接受判刑。

根據聯邦法例，他將要面對最少刑期監禁30天，Bannon援引特朗普的總統行政特權保障，而拒絕到國會作證，隨後改變主意，但特別委員會認為太遲及於事無補，將案件提交司法部處理。

他的律師表示會上訴，並認為上訴會得直。

律師指出，最主要的理由是，無論是前任總統或現任總統，只要他援引行政特權就成立，國會不能決定這個是否成立。

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