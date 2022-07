特朗普前顧問Steve Bannon被控藐視國會罪成

【KTSF】

一個聯邦陪審團裁定,前總統特朗普的顧問Steve Bannon藐視國會,罪名成立,他將於10月21日判刑。

這個聯邦陪審團經過接近兩天聆訊,檢視證據和聽取證人作證之後,週五一致裁定,Bannon拒絕現身出席國會眾議院特別委員會,調查1月6日國會大樓衝擊事件作證,是妨礙國會調查,觸犯國會藐視罪,他將於10月21日接受判刑。

根據聯邦法例,他將要面對最少刑期監禁30天,Bannon援引特朗普的總統行政特權保障,而拒絕到國會作證,隨後改變主意,但特別委員會認為太遲及於事無補,將案件提交司法部處理。

他的律師表示會上訴,並認為上訴會得直。

律師指出,最主要的理由是,無論是前任總統或現任總統,只要他援引行政特權就成立,國會不能決定這個是否成立。

